TÜİK verilerine göre, 2025 Eylül’ünde H-ÜFE (Hizmet Üretici Fiyat Endeksi) ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 28,91, aylık yüzde 1,91 arttı. Genel hizmet sektöründe yıllık yüzde 41,6, aylık yüzde 3,01 yükseliş kaydedildi. Gayrimenkul yüzde 49,24 ile en yüksek yıllık artışı gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. H-ÜFE'de Hizmet Sektörü yıllık yüzde 41,6 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54 yükseldi.

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,91, konaklama ve yiyecek yüzde 2,35, bilgi ve iletişim yüzde 3,01, gayrimenkul yüzde 2,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,23, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,17 arttı.

Bu veriler, hizmet sektöründeki enflasyon baskısını yansıtıyor; gayrimenkul ve teknik hizmetler öne çıkıyor.