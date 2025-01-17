Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte Balabanbey Dörtçelik İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Öğrencilere karnelerini veren ve onlarla sohbet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk dönemini başarıyla tamamlayarak karnelerini alan öğrencileri kutladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönlümüzde ve yaptığımız çalışmalar içerisinde çocukların yeri apayrı. Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri azim ve çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Eğitim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı yarıyıl tatilinde de unutmadık. Tüm çocuklarımızı bir dönemin yorgunluğunu atmaları ve eğlenceli anlar geçirmeleri için 19-24 Ocak tarihlerinde düzenleyeceğimiz Yıldırım’da Karne Şenliği’ne bekliyoruz. Karne sevinci yaşayan şehrimizdeki tüm öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.