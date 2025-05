Bursa'da Yıldırım Belediyesi, son 6 yılda ilçeye kazandırdığı 22. spor tesisi olan 2 bin metrekarelik kullanım alanına sahip Sakarya Mahallesi spor salonunu hizmete açtı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin Sakarya Mahallesine kazandırdığı spor salonunu hizmete açtı.

2 bin metrekarelik kullanım alanına sahip bünyesinde 680 metrekarelik çok amaçlı salonun yanı sıra, idari birimler; tesis bahçesinde ise otopark ve yeşil alan bulunan tesisin açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Feyzi Özdemir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Sakarya Mahalle Muhtarı Arif Yaman, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

330 BİN YILDIRIMLI SPORLA BULUŞTU

Spor ve gençlik yatırımlarını geleceğe atılmış bir imza olarak nitelendirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sporu, sadece fiziksel aktivite olarak değil; aynı zamanda bir gelişim aracı, bir dayanışma kültürü ve bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Bu minvalde 20 farklı branşta 200 bini çocuk olmak üzere, 330 bin hemşerimizi sporla buluşturduk. Bu veriler, sadece rakam değil, Yıldırım’da spora, çocuklara, kadınlara, gençlere ve ailelere verilen değerin de bir nişanesidir. Biz Yıldırım’ı; her çocuğun yeteneğine ulaşıldığı, her gencin potansiyelinin desteklendiği, her bireyin sağlıklı yaşama eriştiği bir şehir olarak tahayyül ediyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı projelerimizi şekillendiriyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ’DAN ÇİFTE MÜJDE

Hizmete açılan tesisin salt bir salon olmadığının altını çizen Başkan Yılmaz, burasının dostlukların kurulduğu, yeteneklerin yeşerdiği ve özgüvenin inşa edildiği yaşayan bir mekân olarak tasavvur ettiklerini söyleyerek, “Burada yapılacak step-aerobik, pilates, karate, taekwondo, güreş ve badminton branşlarında eğitimler verilecek. Çevre okullara tahsis ettiğimiz beden eğitimi saatleriyle bu alan bir eğitim üssü olarak da geleceğimiz evlatlarımıza hizmet verecek. Bu tesislerimizin sayısını her geçen gün arttıracağız. Piremir Mahallemize Gençlik ve Spor Merkezi ve Kadıyayla’ya bir Kamp Merkezi kazandıracağız. Yine Yunus Emre Spor Kompleksi’ni sil baştan yenileyerek daha fonksiyonel bir yapıya dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDİYORUZ

Türkiye Yüzyıl’ının gerçek mimarlarının Özen çocuk ve gençleri olacağına değinen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de “AK Parti, neredeyse çeyrek yüzyıldır, insanı merkez alan politikaları ve yatırımları halka hizmetin nasıl olacağı konusunda adeta bir destan yazıyor. Yerelde ve genelde gençlerimiz ve çocuklarımız için yaptığımız yatırımlar ve projeler ile Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Yıldırım’a son yıllarda sadece spor alanında değil, hayatın alanında çok önemli yatırımların yapıldığını aktaran İlçe Kaymakamı Metin Esen ise “Kentsel dönüşümden sosyal tesislere, yeni ulaşım akslarından spor tesislerine ilçenin adeta kaderini değiştirmek için yoğun çaba sarf eden bir Belediye başkanımız ve belediyemiz var. Yıldırım’ı her gün daha güzelleştiren değerine değer katan Belediye başkanımız Oktay Yılmaz ve ekibine hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Kamu yerel yönetim iş birliğinin önemine vurgu yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, “Gençlerimiz ve çocuklarımız için ortaya koyduğumuz bu birliktelik ve dayanışma sayesinde böyle güzide tesisler ortaya çıkıyor. Başta Oktay Yılmaz Başkanımız olmak üzere bu tesisin yapımında tüm emeği geçenlere gençlerimiz adına teşekkür ederim” dedi. Mahallelerinin İlçenin en yeni kurulan idari birimlerinden birisi olduğunu ifade eden Sakarya Mahalle Muhtarı Arif Yaman da bu tesisin kazandırılmasından dolayı Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Protokol konuşmalarının ardından kurdelesi kesilerek hizmete açılan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz ve davetliler, genç sporcularla sohbet etti.