Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret ederek, CHP’li belediyelere yönelik operasyonları eleştirdi. “Hayatın doğal akışına aykırı” diyerek, düşman ceza hukuku uygulamalarına karşı olduklarını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi. Ziyaret, Zafer Partisi’nin Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve İl Başkanları toplantısının ardından gerçekleşti.

“OPERASYONLAR HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, CHP’li belediyelere yönelik şafak operasyonlarının “darbe dönemlerini hatırlatan bir atmosfer” oluşturduğunu belirterek, “Düşman ceza hukuku uygulamaları milli birliğimizi tahrip ediyor. Sadece CHP belediyelerinde yolsuzluk olduğu iddiası hayatın doğal akışına aykırı. Bir tane AK Parti belediyesinde yolsuzluk olmamış mı?” dedi.

Dava dosyalarını bilmediklerini, ancak operasyonların siyasi bir sahipliği olduğunu ve Anayasa’nın 10. maddesinin askıya alındığını savundu.

“TEK HUKUK, EŞİT CEZA”

Zafer Partisi’nin hukukun üstünlüğünü savunduğunu vurgulayan Özdağ, “İktidara farklı, muhalefete farklı hukuk olmaz. Aynı suça aynı ceza olmalı. Farklı cezalar oluşturursanız bunun adı hukuk olmaz” diyerek, iki farklı hukuk uygulanmasına karşı olduklarını ifade etti.

Özdağ, bu mücadelede kararlı olduklarını ve Anayasa’nın 10. maddesinin yeniden yürürlüğe girmesi için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.