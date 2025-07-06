Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025’te doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzde 44 ve yüzde 55 oranında destek sağlandığını belirterek, 600 milyar liraya ulaştığını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Enerji yatırımlarımız başta olmak üzere, Sakarya’nın üretim gücünü artıracak, sanayisini daha rekabetçi hâle getirecek projeleri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarına yönelik destek programında yeni bir döneme geçildiğini açıkladı.

2025 itibarıyla sosyal devlet anlayışıyla emekliler ve dar gelirli vatandaşlara öncelik veren bir destek modeli uygulandığını kaydeden Bakan Bayraktar, elektrikte yüzde 55, doğalgazda yüzde 44 oranındaki fatura desteklerinin 2025 yılı itibarıyla 600 milyar TL’ye ulaştığını vurguladı.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1941556471885381968

Sosyal adaleti büyütüyor, gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Bayraktar, yeni destek modelinin özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı grupların enerji faturalarındaki yükünü hafifletmeyi hedeflediğini söyledi.