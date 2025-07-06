Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından düzenlenen Kent Politikaları Çalıştayı’nda, kentin mekânsal, çevresel ve toplumsal sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmek için yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum ve yurttaşlar bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından düzenlenen Muğla Kent Politikaları Çalıştayı, kentin karmaşık sorunlarına bütüncül ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Çalıştaya yerel yönetim temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve yurttaşlar katılarak, Muğla’nın yapısal meselelerini çok aktörlü bir müzakere ortamında ele aldı.

BAŞKAN ARAS’TAN KATILIMCI YÖNETİM VURGUSU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalıştayda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin sadece hizmet sunan değil, kentteki tüm aktörlerle birlikte düşünen ve üreten yapılar olması gerektiğini belirtti.

Başkan Aras, “Muğla’nın yarınını, kentlinin bilgisi, akademinin desteği ve kamunun sorumluluğu ile hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

MUPA’DAN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

MUPA Başkanı Tansu Özcan, MUDAP Projesi sunumunda, kentin mekânsal, sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunlarına dayanıklılık perspektifiyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Özcan, söz konusu çalıştayın yerel bilgi birikiminin, bilimsel yaklaşımın ve katılımcılığın karar alma süreçlerinde daha etkin kullanılmasında yol gösterici olmayı amaçladığını belirterek, Bodrum ve Marmaris gibi kıyı ilçelerindeki kontrolsüz yapılaşma, ikinci konut yatırımları, barınma krizi, yetki karmaşası, altyapı yetersizliği ve kıyıların kamusal erişime kapatılması gibi konuları tartıştı.

Afet riskleri, kırsal çözülme ve sembolik katılım süreçlerinin de masaya yatırıldığı çalıştayda, katılımcılar, kentsel planlama yetkilerinin sadeleştirilmesi, sosyal konut üretiminin artırılması, ikinci konutlara düzenleme getirilmesi, altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi ve afetlere karşı yerel dayanıklılık ağları kurulması gibi öneriler sundu.

Ayrıca, kırsal üretimin kooperatiflerle desteklenmesi, gençlerin üretime katılımı ve kırılgan gruplar için kapsayıcı mekanizmalar kurulması öne çıkan öneriler oldu.