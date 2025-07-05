Osmangazi Belediyesi, 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için futbol turnuvası düzenledi. 38 takım ve 650 minik sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çocukların yaz tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak adına birbirinden özel etkinlikleri çocuklar ile buluşturuyor.

Bu etkinlikler kapsamında ‘Küçük kramponlar büyük yıldızlara dönüşüyor’ sloganıyla çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi. Altınova Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya 38 takım ve 650 minik sporcu katıldı. 2015, 2016 ve 2017 doğumlu çocukların katıldığı turnuva yoğun ilgi gördü ve keyifli anlara sahne oldu. İki gün sürecek olan turnuvanın ilk gününde grup karşılaşmaları yapıldı. Tek devre üzerinden 25 dakika oynanan karşılaşmaların ardından gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, kendi yaş guruplarındaki son 16 takım arasına kalmaya hak kazanacak. Çeyrek ve yarı final karşılaşmalarını da kayıpsız geçen takımlar 5 Temmuz Pazar günü kendi yaş kategorisinin final maçı için sahadaki yerini alacak.

Profesyonel sporcuları aratmayan performanslar sergileyen çocuklar, grup karşılaşmalarında kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan maçlarda heyecan bir an olsun eksik olmadı. Çocuklar takım ruhunu pekiştirirken, aileler de onları coşkuyla destekledi. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından şampiyon takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edilecek.