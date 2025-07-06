Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4688 Sayılı Kanun kapsamında kamu görevlileri sendikalarının 2025 Temmuz üye sayılarını bugünkü Resmi Gazete'de duyurdu. Memur-Sen, 1 milyon 78 bin 831 üye ile liderliğini koruyan sendika oldu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının 2025 Temmuz ayı üye sayılarını Resmi Gazete’de yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Türkiye’de 3 milyon 16 bin 495 memurdan 2 milyon 319 bin 157’si sendika üyesi olup, sendikalaşma oranı yüzde 76,88 olarak kaydedildi.

MEMUR-SEN ZİRVEDE

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 1 milyon 78 bin 831 üye ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Geçen yıla göre sadece 29 yeni üye kazanan Memur-Sen’i, 560 bin 60 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 189 bin 332 üye ile Birleşik Kamu-İş, 166 bin 266 üye ile KESK ve 106 bin 508 üye ile Kamu Birliği Konfederasyonu takip etti.

Birleşik Kamu-İş yüzde 7’lik artışla 12 bin 466 yeni üye kazanırken, Kamu-Sen 9 bin 486, KESK ise 2 bin 221 üye kaybı yaşadı.

HİZMET KOLLARINDA DURUM

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri: 976 bin 80 sendikalı memurla en yüksek örgütlülüğe sahip hizmet kolu oldu. Eğitim-Bir-Sen 428 bin 618, Türk Eğitim-Sen 249 bin 447, Eğitim Sen 149 bin 13 üye ile öne çıktı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler: 593 bin 903 sendikalı memur bulunuyor. Sağlık-Sen 273 bin 831, Türk Sağlık-Sen 130 bin 991, SES 27 bin 829 üye sayısına sahip.

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık: 269 bin 34 sendikalı memur ile Büro Memur-Sen 117 bin 46, Türk Büro-Sen 88 bin 766, DMS 20 bin 655 üye ile sıralandı.

Söz konusu sendikaların Temmuz ayı itibariyle güncel üye sayılarının tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz