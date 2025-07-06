Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Motocross Park Kartepe’de gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda 20 sporcunun aynı anda piste çıktığı GP Final Yarışı’nın startını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte verdi. Büyükakın, final yarışlarına kendisine ait motosikleti ile gelerek yine herkesi şaşırttı.KOCAELİ (İGFA) - Kentin doğa sporları potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliği ile Motocross Park Kartepe’de gerçekleşen 2025 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları kıyasıya rekabete sahne oldu. Zorlu engellerle dolu ekstrem parkurda kadınlardan gençlere, ustalardan veteranlara kadar 16 takım ve 33 sporcu yarıştı.

Alana motosikletleriyle gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 20 sporcunun aynı anda piste çıktığı GP Final Yarışı’nın startını verdi.

ENGELLERE KARŞI KIYASIYA MÜCADELE

Kocaeli’nin doğayla iç içe ilçesi Kartepe bu hafta sonu süper enduro tutkunlarını ağırladı. Prestij Genel Klasman, Usta Genel Klasman, Hobi Genel Klasman, Genç Genel Klasman, Veteran Genel Klasman, GP Genel Klasman ve Kadın Genel Klasman olmak üzere 7 kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular hem doğa koşullarına hem de yapay engellere karşı mücadele verdi.

İŞTE KAZANAN İSİMLER

En hızlı 20 sporcunun yer aldığı Süper Enduro GP Yarışı’nda heyecan bir an olsun dinmedi. Binlerce seyircinin sıcak havaya rağmen takip ettiği iki etaplı yarışlar sonunda Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK) birinci, Murat Can Köse (TTMK) ikinci, Kemal Deveci (TTMK) üçüncü oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan Prestij kategorisinde Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe) birinci, Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK) ikinci, Sinan Memnun (Sarıyer) üçüncü oldu.

Usta kategorisinde Kenan Kazan (İZMOK) birinci, Kemal Deveci (TTMK) ikinci, Mehmet Çetin (TTMK) üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde Ebubekir Arat (Kartepe) birinci olurken Mehmet Taha Tomak (İZMOK) ikinci, Bera Gün (TTMK) üçüncü oldu.

Hobi kategorisinde Celil Adıberi (Kartepe) birincilik ipini göğüslerken İsmail Erdem Kurutaş (Kartepe) ikinci, Erdem Kocaman (ENDIST) üçüncü oldu. Veteran kategorisinde Salih Serim (Kartepe) birinci olurken Mehmet Okuyan (ENDIST) ikinci, Hüseyin Neziroğlu (Kartepe) üçüncü oldu.

Kadın kategorisinde ise Rus sporcu Svetlana Smirnova (ALDOSK) birinci oldu.