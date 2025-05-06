İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saat 18.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Ziyaretin, Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceği, görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyor.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1919726091876409357