Bursa'da Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları projeleri 8 Mayıs tarihinde okulda düzenlenen etkinlikte sergiledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Ticaret MTAL Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, eşi Hacer Esen, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Sayın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Akbulut ile okul müdürlerinin katılımıyla renkli bir atmosferde yapıldı.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, fuarın açılışında yaptığı konuşmasında, “Gençlerimizi bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen bu güzel etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Gençlerimizin desteklendiğinde ne kadar yaratıcı ve değerli projeler ortaya koyduklarını hep birlikte görmekteyiz. Fuara emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.

Fuarda, 20 danışman öğretmenin rehberliğinde 80 öğrenci tarafından geliştirilen projeler katılımcılara sunuldu. Projeler, fen bilimleri, bilim ve teknoloji ile sosyal bilimler gibi farklı alanlarda yer aldı. Ayrıca, yapay zeka, ekolojik denge, medya okuryazarlığı ve değerler eğitimi gibi temalar da projelerde ele alındı.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, fuarın önemine değinerek, mesleki eğitimin gücüne inanan bir okul olarak, öğrencileri yalnızca mesleğe değil, aynı zamanda hayata da hazırladıklarını söyledi. Girişimcilik ruhuna sahip gençlerin sürdürülebilir çözümler üreten projeleriyle ülkemizin yarınlarına katkı sağlayacağına yürekten inandığını belirten Yılmaz, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızda bilişim, yazılım, biyoloji, sosyoloji, kimya ve coğrafya gibi alanlardan oluşan 20 projeye yer verilmektedir. Bu projelerle bizleri gururlandıran öğrencilerimizi ve onları yönlendiren değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Fuarda danışman öğretmenler, bu tür etkinliklerin öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda özgüven kazanmalarına da yardımcı olduğunu belirtti.