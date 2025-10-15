Bursa Yıldırım Belediyesi, 2025- 2026 Akademik Yılı’nın başlaması dolayısıyla Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde düzenlenen ‘Kampüse Hoş Geldin’ etkinlikleri kapsamında öğrenciler bir dizi aktivite düzenledi.BURSA (İGFA) - Öğrencilere şehri tanıtan stantların yanı sıra, yarışmalar, mini golf, ayak tenisi, okçuluk bahçe satrancı, mini voleybol gibi etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarla öğrencilere Bursa ve Yıldırım ilçesi tanıtıldı. Anadolu Ajansı ve Birlik Vakfı iş birliğiyle açılan “Kanıt Fotoğraf Sergisi” ise dikkat çekti. Sergide, ajans muhabirlerinin sahada çektiği fotoğraflarla İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım ile savaş suçlarını gözler önüne serdi.

GENÇLERE DESTEK

Etkinlik alanını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Üniversite öğrenimi insanın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisidir.

Gençlerimiz; kendilerini geliştirmek, ülkesine ve milletine yararlı bireyler olmak için ailelerinden, memleketlerinden ayrılarak, eğitim için gittikleri şehirlerde kendilerine yeni bir hayat kuruyorlar. Biz de kardeşlerimiz için bu süreci kolaylaştırmak, hayatlarında önemli bir yeri olacağını düşündüğümüz şehrimizi tanıtmak, onları ilk günlerin stresinden bir nebze de de olsa uzaklaştırmak istedik. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Kanıt Sergisi’ndeki fotoğrafları da inceleyen Başkan Yılmaz, “Bu fotoğraflar, yıllardır devam eden insanlık suçlarını, soykırımı ve savaş suçlarını gözler önüne seriyor, yaşanan acılara tanıklık ediyor” dedi.