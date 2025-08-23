Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Önümüzdeki yıl için ilave kuyu talebinde bulunarak basıncın daha verimli bir hale getirilerek yaşanan sorunları en aza indirmek için girişimlerimizi başlattık” diyerek Yenişehir çiftçisine umut olacak bir müjde verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, DSİ Bölge Müdürü İnan Gündüz, müdür yardımcıları ve teknik ekibini ağırladı. Oldukça verimli geçen görüşmede, ilçeye yapılacak yatırımlar ve mevcut çalışmalar üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdi. Görüşmede, şehir içi kanalların ıslahı ve temizliği, yeraltı su kaynaklarının korunması ve planlanan yeni barajlar konuları ele alındı. Özellikle Yolören, Söylemiş, Karasıl ve Uluköy bölgesindeki YAS Tesisleri (Yer Altı Sulama) için yapılan yatırımlar ve yenilikler ile bu yıl sisteme eklenen 4 yeni kuyunun entegrasyonu istişare edildi.

‘ÇÖZÜM ODAKLIYIZ’

Görüşmenin ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, önümüzdeki yıl için ilave kuyu talebinde bulunularak, basıncın daha verimli hale getirilmesi ve sulama kaynaklı sorunların en aza indirilmesi için girişimlerin başlatıldığını açıkladı. Başkan Özel, “Yenişehir’in bugününü güvence altına alırken, yarınlarına da değer katacak bu çalışmalar üzerine yaptığımız istişare oldukça verimli geçti. Çözüm odaklı ziyaretleri ve ilçemiz için planladıkları yatırımlar için DSİ Bölge Müdürümüz Sayın İnan Gündüz ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.