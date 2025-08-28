Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Marmaracık mevkiinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Ekipler, rüzgar kaynaklı yeniden alevlenme riskine karşı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Marmaracık mevkiinde bugün öğleden sonra başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ekiplerin yangın bölgesindeki çalışmalarına devam ettiği, rüzgarın etkisiyle olası alevlenmelere karşı destek ekiplerle birlikte görevde olduğu belirtildi.

https://twitter.com/bursabuyuksehir/status/1961141269775962488

Hatırlanacağı gibi yangına, 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araçla havadan ve karadan müdahale edilmekteydi.