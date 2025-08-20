Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Osmangazi Meydanında 647 fore kazıkla zemin sağlamlaştırılarak 1.500 aracın aynı anda park edebileceği 4 katlı otopark inşa etti.BURSA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) desteğiyle Bursa’nın Osmangazi Meydanı’nda Sokak Sağlıklaştırma Projeleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla 1.500 aracın aynı anda park edebileceği yerin 24 metre altına 4 katlı otopark inşa edildi.

BAKAN KURUM: OTOPARKLAR BÜYÜKŞEHİRLERİMİZİN EN BÜYÜK İHTİYAÇLARINDAN

Otoparkın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mesajında “Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından… Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa’mıza değer katacak 1500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz…” ifadelerine yer verdi.

BURSAYA DEĞER KATAN VİZYON PROJELERDEN BİRİ

Bursa İLBANK Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, çalışmanın Bursa’ya değer katan vizyon projelerden biri olduğunun altını çizdi: Bu proje sadece kent meydanı ve otopark olarak düşünülmedi. Bunun dışında sosyal dokular, kültürel alanlar, öğrencilerimizin gelip kalabileceği, kitap okuyabileceği kıraathane ve kütüphane olarak dizayn edildi. Genelde otoparklar katlı otopark olarak dizayn edilir. Projemizin en önemli özelliği 24 metre yerin altına inşa edildi. Yaklaşık 1.500 aracın bir anda park edebileceği otopark, 4 kat şeklinde teşekkül edildi. Doğal afetler durumunda sağlam ve ayakta kalması için yaklaşık 647 adet fore kazıklarla zemini sağlamlaştırıldı.