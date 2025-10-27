Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Sukaypark Tesisleri’nde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

2025–2026 satranç sezonunun ilk turnuvası olma özelliğini taşıyan organizasyonda toplam 64 sporcu ter dökerken, 8 yaş ve altı kategorisinde Bersis Arda Güvercinci birincilik, Ömer Efe Akman ikincilik, Aziz Koç üçüncülük kürsüsüne oturdu. Sporcuların büyük heyecan yaşadığı turnuvanın 10 yaş ve altı kategorisinde ise Bersey Arslan Güvercinci birincilik, Kaan Uras Katip ikincilik, Yiğit Barış Evci üçüncülük başarısı yakaladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’nda satranç tutkunlarının heyecanına ortak olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünde birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Esendemir, “Satranç, gençlerimize düşünme, sabır ve strateji kazandıran çok özel bir spor. Bu turnuvayla Cumhuriyet coşkusunu akıl dolu hamlelerle yaşadık. Katılım sağlayan tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in yanı sıra Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan ve Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Taner Güler takdim etti. Satranç ustaları ve aileleri de, kendilerine böylesine önemli bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.