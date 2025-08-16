Osmangazi Belediyesi, çocuklara yaz tatilini hem keyifli hem de verimli geçirecek etkinlikler sunuyor. Bu kez minik öğrenciler, “Kitap Dostları Yarışıyor” bilgi yarışmasında buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, yaz tatili boyunca çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Emek Yetenek Evi’nde düzenlenen “Kitap Dostları Yarışıyor” adlı bilgi yarışmasında minik öğrenciler, bilgilerini yarıştırarak keyifli anlar yaşadı.

Türkçe Öğretmeni Sinan Ebinç tarafından yönetilen yarışmada, öğrenciler 7’si genel kültür, 8’i ise yazar bilgileri üzerine toplam 15 soruya cevap vermek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere kitap, boya kalemi, not defteri ve “kitap dostu rozeti” hediye edildi. Kazananların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Yarışmaya katılan öğrenciler, etkinlikten büyük keyif aldıklarını dile getirdi. 5. sınıf öğrencisi Ayşenur Kara, “Bence çok eğlenceliydi. Takım arkadaşlarımla oynadık, karşı takım da çok iyiydi ama biz kazandık” dedi. 6. sınıf öğrencisi Alp Açıkgöz, “Bazı sorular zor olsa da takım ruhuyla çoğunu bildik. Çok güzel bir yarışmaydı” ifadelerini kullandı. Aynı sınıftan Duru Vatansever ise, “Sorular bana biraz zordu ama keyif aldım. Belediyemiz bu etkinliklere devam etsin” dedi. 7. sınıf öğrencisi Yaren Mira Yılmaz ise “Benim için sorular biraz daha kolaydı. Hem eğlendim hem deneyim kazandım” sözleriyle duygularını paylaştı.