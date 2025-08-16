17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de ciddi bir yıkıma neden oldu.İSTANBUL (İGFA) - Resmi verilere göre; depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 781 kişi yaralandı, 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 işyeri hasar gördü. Depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen veriler olası depremlere hazır olmadığımızı gösteriyor.

Resmi açıklamalara göre; İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina bulunuyor ve bu yapıların 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

Consera Kurucusu ve Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, “Bakanlık verisine göre, 26 yılda kentsel dönüşüm yöntemiyle İstanbul’da sadece 695 bin konutun dönüşümü sağlandı, 93 bin konut ise dönüştürülmeye devam ediyor ve 2000 öncesi yapıların yüzde 16’sı yeni yönetmeliklere göre inşa edilmiş durumda. 2000 sonrası inşa edilen tüm yapıların deprem dirençli olduğunu varsayarsak, İstanbul’da 3 milyon 800 bin riskli konut var demektir. Kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasıyla yaklaşan deprem tehlikesine karşı önlem almak ve 3 yılda 1 milyon konut üretmek mümkün.” diyor.