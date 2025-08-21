Bursa'da Osmangazi Belediyesi, çocuklara okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak için çeşitli etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında çocuklar Küçük Prens’e mektup yazarak ilk kez mektup yazmanın heyecanını yaşadı.BURSA (İGFA) - Osmangazi İlçesi’nde yaşayan çocukların daha bilgili ve donanımlı hale gelmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, çocuklara okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmaya devam ediyor.

Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Çocuklardan Küçük Prens’e Mektup” etkinliğine katılan çocuklar ilk olarak Küçük Prens, animasyon filmini izledi, ardından ise Küçük Prens, kitabını okudu, kitabı okuyan çocuklar kitabın kahramanı Küçük Pers’e mektup yazarak hem kendilerini ifade edebilmeyi öğrendi hem de mektup yazma alışkanlığı kazandı.

ÇOCUKLARA MEKTUP YAZMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRDIK

Kitap dostlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Kütüphane Görevlisi Murat Şahin, “Kitaplarda bizim dostlarımızdır. Onları okuduğumuzda oradaki kahramanlarla bir iletişim kurarız. Bu etkinlikte okuduğumuz Küçük Prens, kitabındaki kahramana mektup yazmak istedik ve aynı zamanda iletişim araçlarının çok çeşitlendiği bu dönemde mektup yazarak küçük öğrencileri mektupla buluşturduk. Çocukların mektup yazarak kendilerini daha iyi ifade edebilmesini sağladık. Yazdığımız mektupta kitaptaki kahramanımızı teselli etmek istedik. Bu etkinlikteki öncelikli amacımız öğrencilerin kendilerini ifade etme kabiliyetlerinin gelişmesi, kitapla bir ortak nokta ve iletişim kurmaları, kitap okuma alışkanlığı kazanarak kelime dağarcıklarının en üst seviyeye çıkmasını hedefliyoruz. Bugün ayrıca çocuklar Küçük Prens animasyon filmini izledi” diye konuştu.