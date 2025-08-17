Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin yaz tatilinde çocukların hem eğlenip hem de öğrenmesi için düzenlediği atölyelerde çocuklar keyifli vakit geçiriyor.BURSA (İGFA) - Yaz tatili döneminde çocukların güzel vakit geçirmesi için çeşitli atölyeler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir tatil dönemi geçirmesini sağlıyor.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Gülşah Güler, tarafından hazırlanan atölyelere katılan çocuklar bu atölyelerde geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak yapmayı öğrenirken, kendi gelişimlerini ve özgüvenlerini sağlayacak oyunlar oynuyor.

3 haftadır düzenlenen atölyelerin bir yenisi Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Yaşar Kemal’in “Bir Ada Hikayesi” eserinden yola çıkarak çeşitli canlandırmaların yapıldığı ve oyunların oynandığı atölyede çocuklara doğa bilinci aşılandı.

Geri dönüşüm malzemelerinden oyuncaklar yaparak eserler ortaya çıkarttıklarını ifade eden Çocuk Gelişimi Uzmanı Gülşah Güler, “Yaşar Kemal’in “Bir Ada Hikayesi” eserinden yola çıkarak bir canlandırma yaparak, oyunlar oynadık, çocuk yogası yaptık, bir atölye düzenledik. Atölyede geri dönüşüm malzemelerinden suda yaşayan canlıları yaparak etkinliğe renk kattık. Bu etkinlikte amacımız, çocukların doğa bilincini yakalamalarını sağlamak, Yaşar Kemal’i bütün eserlerinin ana temalarında doğa bilinci var, çocukların bunu anlamaya sağlamalarını çalışıyoruz. İçinde çocukların kendi gelişimlerini ve özgüvenlerini sağlayacak çalışmalarda yaptık. Çocuk yogasıyla hareket düzenimizi oluşturup, biraz bedenimizi ve kendimizi farketmeye doğru bir alan açıyoruz. Atölyenin sonunda geri dönüşüm malzemelerinden oyuncaklar yaparak çeşitli eserler ortaya çıkarttık” diye konuştu.