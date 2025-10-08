Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısında, parti grup sözcüleri su kesintileri, çöp toplama ve seyyar satıcı sorunlarını gündeme getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, su ve katı atık konularında Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili olduğunu vurgularken, gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, gündem maddeleri öncesi parti grup sözcüleri açıklamalarda bulundu. Su kesintileri, çöp toplama ve seyyar satıcılarla ilgili sorunlar tartışılırken, Filistin’deki saldırılar da kınandı.

AK PARTİ: ÇÖP VE SEYYAR SATICI ŞİKAYETLERİ

AK Parti Grup Sözcüsü İsmail Hayat, Bağlarbaşı Mahallesi Balkan Caddesi’nde çöplerin düzenli toplanmadığını, geceleri çöp yığınlarının oluştuğunu ve kötü kokuların yayıldığını belirtti. Ayrıca, seyyar satıcıların kaldırımları işgal ederek vatandaşlarla sürtüşmelere yol açtığını ifade eden Hayat, bu konularda gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

CHP: BARIŞ ÇAĞRISI VE HAYVAN BARINAĞI ÖVGÜSÜ

CHP Osmangazi Grup Sözcüsü Recep Çohan ise, Filistin’deki saldırılara tepki göstererek, “Adil bir barış istiyoruz. Çocukların, kadınların, tüm canlıların ölmediği bir dünya inşa etmeliyiz. İsrail’in saldırılarını lanetliyoruz” dedi. Çohan, Hamitler Hayvan Barınağı’nın Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olduğunu vurgulayarak, “59 teknik personel ve yardımcıyla can dostlarımız için özveriyle çalışıyoruz.”

MHP: SU KESİNTİLERİ VE KENT ÇÖPLÜĞÜ ELEŞTİRİSİ

MHP Grup Sözcüsü Osman Çimen de gündem dışı konuşmalarda CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni su kesintileri nedeniyle eleştirdi.

“Suşehri Bursa, CHP yönetiminde su kesintisiyle tanıştı" diyen MHP'li Çimen, "Liyakatsiz atamalar tepki çekiyor. 1990'lı yıllardaki tankerli su dönemine dönmeyelim” dedi. Bu arada kent çöplüğü sorununa dikkat çeken Çimen, “Alinur Aktaş döneminde hazırlanan Kaya Park projesi akademik odalarca desteklenmişti, ancak Mustafa Bozbey tarafından iptal edildi. Yerine ne kondu? Koca bir hiç. CHP’den aksiyon planı bekliyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN AYDIN’DAN YANIT: “BÜYÜKŞEHİR YETKİLİ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, su kesintileri ve katı atık depolama tesisi gibi konuların Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi adına polemik oluşturmak istemediklerini söyleyen Başkan Aydın, "Çınarcık Barajı bypass hattı çalışıyor, yeni kuyular açılıyor. Kuraklık ve az yağış etkili oldu. Katı atık tesisi için 2026’da süre doluyor; bu konuları yarınki Büyükşehir Meclisi'nde de sorun, cevapları alalım” dedi.

Başkan Aydın, MHP’ye esprili bir öneride de bulunarak, “Osman Başkan, bir dahaki sefere sizi Büyükşehir Meclisi'ne gönderelim. Hem burada söylediklerinizi, orada da söylersiniz. Böylece ilk ağızdan da cevap alma imkanı doğar. Bunu il başkanımıza iletelim. Şİmdiden hazırlıklara başlayalım" dedi.

Toplantıda gündeme gelen maddeler, tartışmaların ardından oy birliğiyle kabul edildi.