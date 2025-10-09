Bursa'da Osmangazi Belediyesi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.BURSA (İGFA) - Kız çocuklarının gelişimlerine katkı sağlayarak eğlenceli vakit geçirmelerini amaçlayan Osmangazi Belediyesi, düzenleyeceği çeşitli aktivitelerle 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor.

11 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’de Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde düzenlenecek etkinlikler çadır kentte yaşayan ve tek hayali okula gitmek olan on dört yaşında mevsimlik tarım işçisi Ceylin’in hikayesini konu alan (Ceylin) filmiyle başlayacak.

Çocuklar için Dinle Hisset Söyle ve Rol Model Atölyelerinin olacağı özel gün Burcu Üzümcüler ve Tufan Şimşekcan söyleşisiyle son bulacak.

Etkinliğe katılanlar Faik Kaplan, tarafından hazırlanan “Ölüm Bizi Ayırana Kadar” fotoğraf sergisini de ziyaret etme imkanı bulacak.