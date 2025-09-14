İstanbul Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğindeki 9. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması’na katılan Bursa Ormanspor Kulübü Okçuluk Takımı, ilk yarışmasında aldığı derecelerle gurur yaşattı.BURSA (İGFA) - İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi’nde 13 şehirden 660 sporcunun katıldığı 9. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması’nda, Bursa Ormanspor Okçuluk Takımı da mücadele etti.

Eğitmen Birgül Bulca önderliğinde Elif Bayram, Beyza Öztürk, İrem Sezek, Ayşe Naz Onat, Muhammed Gökler, Zeynep Bayyiğit, Ertuğrul Bayyiğit ve Zeynep Sare Yavuz’dan oluşan takım, ilk müsabakalarda başarılı çıkış sergiledi.

13 farklı kategoride (büyükler, gençler, yıldızlar, minikler, paralimpik) 18 metreden 45 ok atışıyla gerçekleştirilen yarışmada takımın performansı, Bursa Ormanspor’un okçuluk branşındaki yükselişine işaret etti.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapıcı başkanlığındaki eğitmen ve sporcularımızı, takım olarak katıldıkları ilk yarışmalarında aldıkları derecelerden dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.