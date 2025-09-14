Şeker, salça, soğuk çay ve limonata üretiminin yanı sıra cips segmentinde de iddiasını artıran Doğuş Çay, 40 milyon dolar yatırımla Bursa Karacabey’de 3’üncü bir cips fabrikası kurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük özel sektör çay üreticisi olan ve şeker, salça, soğuk çay, limonata ve cips gibi farklı kategorilerde de üretim yapan Doğuş Çay, cips segmentinde yüzde 100 yerli üretimiyle rekabette el artırmaya hazırlanıyor.

Cips kategorisine 2013 yılında uluslararası bir firma olan Kraft Gıda’yı satın alarak giren ve Patos, Cipso, Çerezos ve Chips Master markalarıyla İstanbul’da Pendik ve İç Anadolu’da Aksaray’daki fabrikalarında her çeşit cips üretimi yapan Doğuş Çay; 40 milyon dolar yatırımla üçüncü fabrikasını Bursa Karacabey’de hayata geçirdi.

Doğuş Çay, Bursa'daki yeni fabrikasının eklenmesiyle toplam cips üretim kapasitesini üç fabrikada yaklaşık yüzde 45 artırdı.

İstanbul Pendik, Aksaray ve Bursa’da olmak üzere 3 fabrikadaki cips üretimi için çiftçilerden her yıl en kaliteli ve güvenilir patates ve mısırı temin ederek işlediğini ve açılan her fabrikanın doğrudan bölgesine ekonomik katma değer oluşturduğunu belirten Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, ürün alımları ile bölgedeki çiftçilerimize fiyat istikrarı ve gelir artışı sağladıklarını söyledi.

Batallı, cips fabrikalarında patates, mısır ve irmik temel hammaddelerini kullandıklarını belirterek, "Bu ürünler ziraat alanında özel cins tohumların kullanılarak çiftçilerin iyi ziraat uygulamaları ve farklı ürün yetiştirme alanlarında tecrübe ve kazanç sağlamalarına destek oluyor. Ayrıca tarım alanlarının atıl kalmasına engel olarak sürdürülebilir tarıma destek oluyoruz” diye konuştu.