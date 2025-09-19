Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Büyükbalıklı ve Çatalağıl Kadın Dernekleri, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek gönülleri ısıtan bir dayanışma örneğine imza attı.BURSA (İGFA) - Kadınlar, huzurevi sakinlerine yalnızca kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri değil, mahallelerinde yetişen taptaze incirleri de götürdü. Ancak ziyaretin en değerli armağanı; samimi sohbetler, tebessümler ve paylaşılan anılar oldu.

Dernek üyeleri, huzurevindeki yaşlılarla tek tek ilgilenerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. Kuşaklar arasında köprü kuran bu buluşmada, kadınların içten ilgisi huzurevini adeta bir aile ortamına dönüştürdü.

Nilüferli kadınların ziyareti, sosyal dayanışmanın ve vefanın unutulmaz bir örneği olarak hafızalarda yerini aldı.