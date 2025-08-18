Bursa ve çevre illerdeki orman yangınlarında canla başla mücadele eden Nilüfer Belediyesi personeline törenle teşekkür belgesi takdim edildi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Bursa ve çevre illerde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ederek alevlerin söndürülmesinde üstün bir gayret gösteren personellerini unutmadı.

Yangın bölgelerinde gece gündüz demeden, canlarını hiçe sayarak çalışan 48 belediye personeli için Nilüfer Barış Meclisi’nde bir teşekkür töreni düzenlendi.

Törende, fedakarca görev alan personele teşekkür belgelerini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir verdi. Başkan Özdemir, Türkiye’nin dört bir yanında farklı nedenlerden dolayı çıkan yangınlarda yüz binlerce dönüm ormanın kül olduğunu söyledi.

İlçe belediyelerinin asli görevinin yangın söndürmek olmadığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, afet dönemlerinde artan dayanışmaya dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi’nin Afet İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, diğer müdürlüklerde çalışan personeller ve Nilüfer Arama Kurtarma ekiplerinin yangınlarla mücadelede olağanüstü gayret gösterdiğini vurgulayan Başkan Özdemir, “Nerede bir yangın olursa arkadaşlarımız oraya destek olmaya gidiyor. Özellikle Bursa’daki yangınlarda arkadaşlarımız çok büyük gayret gösterdi. Yeri geldiğinde uyumadan çalıştılar. Yangınlarla mücadelede emek ve zaman harcamış, uykusuz kalıp, son nefesine kadar mücadele eden arkadaşlarımıza Nilüfer Belediyesi adına teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz mücadele için sizlerle gurur duyuyorum” diye konuştu.