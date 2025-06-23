Nilüfer Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini daha verimli ve keyifli geçirmesi amacıyla düzenlediği “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri”, bu yıl 1 Temmuz’dan itibaren 24 farklı mahallede çocuklarla buluşacak.BURSA (İGFA) - Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri için kapsamlı bir program hazırlayan Nilüfer Belediyesi, 1 Temmuz Salı günü başlayacak olan “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri” ile 29 Ağustos tarihine kadar Nilüfer’in her yanındaki çocuklara ulaşacak.

İki ay boyunca 24 farklı mahallelerde gerçekleştirilecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli atölyeler düzenlenecek. Programda çocukların birbiriyle kaynaşacağı “Tanışma ve Isınma Oyunları”, yaratıcılıklarını sergileyecekleri “Ekolojik Baskı Atölyesi”, el becerilerini geliştirecek “Tasarım ve Beceri Atölyeleri” gibi farklı etkinlikler yer alıyor. Çocuklar etkinliklerde “Beceri ve Denge Oyunları” ve “Parkur Oyunları” ile enerjilerini atarken, “Sihirbaz Gösterisi” ile keyifli anlar yaşayacak. Çocukların dil becerilerini geliştirebileceği “İngilizce Eğitsel Atölyeleri”nin yanı sıra küçük yaş gruplarına yönelik “3-6 Yaş Sanat ve Oyun Etkinlikleri” de programda yer alıyor.

Güngören, Odunluk, Gökçe, Kayapa, Görükle, Konak, Minareliçavuş, Büyükbalıklı gibi kentin merkezinden kırsalına kadar Nilüfer’in dört bir yanında düzenlenecek “Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri”nde, çocukların ikamet ettiği yerlerden bu etkinliklere kolayca erişmesi sağlanacak.