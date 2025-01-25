Bursa Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Tekerlekli Sandalye Tamirevi, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. Tamirevi’nde 2024 yılında, Bursa genelindeki 667 engelli bireye, ücretsiz tekerlekli sandalye bakım ve onarım hizmeti verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin, engelli bireylerin seyahat özgürlüklerini korumak ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Tekerlekli Sandalye Tamirevi, 2015 yılından bu yana hizmet veriyor. Engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu anlarda, sandalyelerinin ücretsiz onarıldığı Tekerlekli Sandalye Tamirevi, sadece Nilüfer’de yaşayanlara değil Bursa’nın bütün ilçelerinde yaşayan engelli bireylere hizmet veriyor.

Talebin giderek arttığı Tamirevi’nde, 2024 yılında 667 engelli bireyin tekerlekli sandalyelerinin tamir ve bakım işlemleri gerçekleştirildi. Tamirevi’nden 1 yılda 369 Nilüferli engelli faydalanırken, diğer ilçelerden de 298 kişi hizmet aldı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Tekerlekli Sandalye Tamirevi, ihtiyaç sahiplerine mobil araçlarla da hizmet vererek bakım ve tamir işlemlerini yerinde gerçekleştiriyor. Uzun süreli onarımlarda ise Nilüfer Belediyesi, engelli vatandaşları mağdur etmemek için onlara geçici tekerlekli sandalye tahsis ediyor. Belediye ayrıca, akülü tekerlekli sandalye kullanıcısı engelli vatandaşlar için de ilçe genelinde 15 farklı lokasyonda şarj istasyonu hizmeti veriyor.

Nilüfer Belediyesi’ne engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetleri için teşekkür eden engelli birey Mehmet Başkaya, böyle bir hizmetin hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek, “Tekerlekli sandalyemiz ile ilgili sorun yaşadığımızda burada hemen çözüm buluyoruz. Bu hizmet bizim için çok değerli” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin Tekerlekli Sandalye Tamirevi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını 0224 245 34 46 numaralı telefon üzerinden yapabiliyor. Belediyeye bağlı mobil ekipler, arıza tespiti için gelerek gerekli durumlarda tekerlekli sandalyeyi alıp tamir ederken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için onlara geçici tekerlekli sandalye temin ediyor.