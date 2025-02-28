Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından halk sağlığını tehdit eden ve kamusal alanı işgaleden seyyar satıcılara yönelik uygulama yapıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesi Altınşehir Kavşağı’nda bulunan Bülent Ecevit Caddesi ve Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyyar satıcılık yapan minibüslere yönelik sabah erken saatlerde uygulama yapıldı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucunda hem halk sağlığını tehdit eden hem de çevre ve görüntü kirliliğine yol açan seyyar satıcıların araçları kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin encümen kararına, daha önce yapılan tebligatlara ve cezai işlemlere rağmen bölgeyi terk etmeyen seyyar satıcılara yönelik düzenlenen uygulama, Nilüfer Kaymakamlığı’ndan alınan izin kapsamında yapıldı. Ekipler, vinç ve çekici yardımıyla izinsiz satış yapan araçları bölgeden kaldırdı.

Uygulamada, halk sağlığını tehdit eden ve kamusal alanı izinsiz işgal eden seyyar satıcılara yönelik yasal işlem de yapıldı.