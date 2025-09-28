Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve BAL-GÖÇ iş birliğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Görükle Balkan Panayırı, coşkulu bir başlangıç yaptı. Balkan kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği panayırın ilk gününe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) işbirliğiyle düzenlenen 13. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı, Görükle Göçmen Konutları Pazar Alanı’nda kapılarını açtı. Balkan kültürü, müziği ve lezzetlerinin buluşma noktası olan panayırın ilk günü, yoğun katılımla geçti.

Panayır açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, BAL-GÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“ORTAK ŞARKIMIZI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Panayır alanındaki stantları tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, daha sonra sahneye; eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Balkan Mahalle Muhtarı Samet Sönmez, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş ve Kurtuluş Mahalle Muhtarı İpek Saldız ile birlikte çıkarak halkı selamladı. Birlikte karar alma kültürünü yerleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Özdemir, “Herkesin sesi hepimizin Nilüfer’i” sloganına atıfta bulunarak, “Herkesin kendini iyi hissettiği, hep birlikte olduğumuz bir Nilüfer yaratma yolculuğuna devam ediyoruz. Balkan insanı da bu kent için çok değerli. Ekonomiye, siyasete, bürokrasiye, kültüre, sanata ve spora büyük katkıda bulunuyorlar. Nilüfer, Türkiye’nin en gelişmiş 5’inci ilçesi olduysa onların katkıları da yadsınamaz” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, bölgeye yönelik yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Balkan Mahallesi’ndeki park çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Başkan Şadi Özdemir, kapalı pazar alanının modernizasyonu ve yeni kültür merkezi projeleri için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Nilüfer’de ortak şarkımızı söylemeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Eylül ayının Balkan insanının panayır ayı olduğunu söyleyen CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, “Bu panayırlarda Balkan müziğiyle, kültürüyle ve yemekleriyle buluşmak çok güzel. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Nilüfer Belediyesi ve BAL-GÖÇ’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Balkan kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, “Bizler de panayırlarımızı desteklemek ve bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gençlerin de bu kültüre sahip çıkmasını istiyorum” dedi.

“EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, “Buraya gelince kendimi sanki Balkanlara gitmiş, Avrupa'nın bir şehrinde gibi hissediyorum. Enerjiniz güzel. Biz de buraya geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz” şeklinde konuştu.

BAL-GÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da, olumsuzluklar içerisinde bu panayırın düzenlenmesini sağlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür etti. Prof. Dr. Balkan, gelecek yıl panayırı daha geniş bir alanda yapmak istediklerini belirtti. Balkan göçmenlerinin Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine sahip çıkan insanlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Balkan, “Bizler, Balkanlardan geldik ama oralarda yaşayan yaklaşık 15 milyon Türk ve akraba topluluğu var. Onların en büyük güvencesi Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Her şartta onların yanında olmalıyız” dedi.

Panayırın ilk günü Zafer Halk Oyunları Derneği'nin gösterisiyle açıldı. Rumeli Ayhan'ın sevilen şarkıları ve Bursa Rumeliler Halk Oyunları Derneği'nin Balkan dansları büyük alkış aldı. Gece coşku, Grup Nova Balkan konseriyle zirveye çıktı. İlk günün finalini DJ Samet Kurtuluş yaptı.

EĞLENCE İKİNCİ GÜN DE DEVAM EDECEK

Festivalin ikinci gününde de Balkan rüzgarı esmeye devam edecek. İnegöl Rumeli Halk Oyunları Derneği ve BAL-GÖÇ Halk Dansları Topluluğu’nun gösterilerinin ardından sahne alacak olan Mutlu Dindar ve Rumeli Semih, şarkılarıyla panayır ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak. Panayırın kapanışını yine DJ Samet Kurtuluş’un performansı yapacak.