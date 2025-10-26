Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Beşevler Sanayi Sitesi’nde başlattığı kapsamlı düzenleme çalışmaları çerçevesinde, bölge yollarında yama yaparak ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçe genelindeki altyapı ve çevre düzenlemesi hamlelerini Beşevler Sanayi Sitesi’nde sürdürüyor.

Bölgede daha önce kapsamlı bir temizlik çalışması yürüten ve plansız kullanılan alanları sosyal donatı alanları için hazırlayan ekipler, şimdi de ulaşım konforunu artırmak için harekete geçti.

Sanayi sitesinde güvenli ve konforlu ulaşım için adım atan belediye ekipleri, yollarda bozulan kısımlarda yama çalışması gerçekleştirdi. Sanayi sitesinin genelinde yürütülen çalışmalarla, hem vatandaşların hem de esnafın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşması amaçlanıyor.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Beşevler Sanayi Sitesi'ndeki yama çalışmalarının yanı sıra kentin genelinde de ihtiyaç duyulan bölgelerde yol ve yama yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.