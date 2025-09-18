Bursa Nilüfer Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde düzenlediği zumba etkinliği ile engelli bireyleri sporla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, kentte hareketliliği teşvik etmek ve toplumun her kesimini sporla buluşturmak amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde gerçekleşen zumba etkinliği, hem katılımcılara hem de ailelerine keyifli anlar yaşattı.

Duygu Göktaş eğitmenliğinde düzenlenen zumba etkinliğinde aileler de çocuklarıyla birlikte zumba yaparak bu keyifli anlara ortak oldu. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, zumba ile hem eğlenirken hem de birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşadı.