Bursa'da Nilüferliler, yeni yıla Cumhuriyet Meydanı’nda “Merhaba” dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in de katılımıyla 2025’e hep beraber giren Nilüferliler, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşadı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, bu yıl Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği “Yeni Yıl Festivali” ile vatandaşlara yeni yıl ruhunu doyasıya yaşattı.

7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin son günü, sihirbaz gösterisi ile başladı. Festivalde bando ve DJ performansı ile keyifli anlar yaşandı. Gecenin finalinde ise Enjoy Orkestrası sahne alarak, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Gün boyunca süren etkinliklerde, vatandaşlar yeni yılın coşkusunu doyasıya yaşadı. Saatler 00:00’a yaklaştığında ise Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ile birlikte sahneye çıkarak Nilüferlilere seslendi. Başkan Şadi Özdemir, 2025 yılına hep birlikte umutla, sevgiyle ve dayanışma içinde girdiklerine vurgu yaparak, “Artık yeni bir sayfa açıyoruz. Hem ülkemiz hem Bursa hem de Nilüferli hemşehrilerim için güzel, mutlu bir yıl diliyorum. Bu güzel geceyi bizimle paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Şadi Özdemir konuşmasının ardından Enjoy Orkestrası ve Nilüferliler ile geri sayım yaparak, 2025 yılını karşıladı. Saatler 00:00’ı gösterdiğinde ise coşku doruğa ulaştı.

2025’in ilk dakikalarına eğlence ve birliktelik içinde giren Nilüferliler, belediyenin düzenlediği etkinlikten duyduğu mutluluğu, katılımıyla gösterdi.