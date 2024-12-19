Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları’nda düzenlediği yürüyüşe katılan doğaseverler, Dağyenice’den Misi’ye uzanan 11 kilometrelik parkurda yürüdü. Katılımcılar, doğa ve tarihle iç içe keyifli bir deneyim yaşadı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kente kazandırdığı Mysia Yolları’nda hafta içi düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, Dağyenice Göleti’nden başlayarak Misi’ye kadar yürüdü.

Mysia Yolları’nın eşsiz doğal güzellikleri arasında yürüyen macera tutkunları, bölgenin doğasını, tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Doğaseverler 11 kilometrelik parkurda, yürüyüş boyunca karşılaştıkları manzaraları da fotoğraflama imkânı buldu.

Doğa tutkunları Misi’de tamamlanan yürüyüşün sonunda Nilüfer Edebiyat Müzesi ve Mysia Fotoğraf Müzesi’ni de ziyaret etti.