Bursa'da Karacabey Belediyesi, gençlerin mesleki hedeflerine ulaşması için verdiği desteği sürdürüyor. Belediye’nin Gençlik ve Spor Birimi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Fiziki Mülakat Hazırlık Kursu, ilk döneminde büyük bir başarıya imza attı. Kursa katılan 16 adayın tamamı sınavı kazanarak önemli bir başarı elde etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde ilk dönem kursiyerleri POMEM sınavında önemli bir başarı elde etti.

Karacabey Belediyesi, başarının ardından kursların ikinci dönemine start verdi.

10 Ekim 2025 tarihine kadar başvuruların alınacağı hazırlık kursu, sınırlı kontenjanla ve tamamen ücretsiz olarak gençlere sunulacak. POMEM’e hazırlanan adaylar, fiziki yeterliliklerini artırmak için uzman antrenörler eşliğinde özel bir eğitim programından geçecek.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, gençlerin eğitim, spor ve mesleki alandaki ihtiyaçlarına destek olmayı öncelikli hedeflerimizden biri olarak gördüklerini belirterek, "POMEM kurslarımız bunun somut bir örneği oldu. İlk dönemde kursa katılan 16 gencimizin tamamı sınavda başarılı oldu. Bu gurur hepimizin. Şimdi ikinci dönem için kayıtlarımız başladı. Tüm gençlerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum.” dedi.

Kursa katılmak isteyen adayların, Belediye Beyaz Masaları’na ya da Gençlik ve Spor Birimi’ne şahsen başvurmaları gerekiyor