Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelemeye hazırlandığı “Gazel” adlı oyunun provaları, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın ziyaretiyle renklendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek “Gazel” oyununun provasını, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ziyaret etti.Gastronomiyi sanatla buluşturan Kültür Yolu Festivali ve Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında, İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatroları’nın sahneleyeceği “Drakula: Bir Dehşet Komedisi” oyunu için Gaziantep’e gelen Karadağlı, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Gazel”in provalarını izledi.

GAZİANTEP’E KATILAN SANATSAL DEĞERE VURGU YAPTI

Onat Kutlar Sahnesi’nde yürütülen provaları izleyen Karadağlı, Gaziantep Şehir Tiyatrosu’nun çalışmalarını yakından takip etti. Oyuncuların profesyonelliğini ve sahne arkasındaki teknik ekibin başarısını övgüyle dile getiren Karadağlı, “Burada herkes işinin ehli. Yönetmenden koreografa kadar her şey son derece profesyonelce yürütülüyor” dedi.

KARADAĞLI: “HER ŞEY SON DERECE PROFESYONELCE YÜRÜTÜLÜYOR”

Gaziantep’in hayatındaki özel yerden bahseden Karadağlı, askerliğini bu şehirde yaptığını hatırlatarak, “Zaten çok sevdiğim bir şehir ve yemekleri tartışılmaz. Bir gün önceden geldim ki hem oyuna hazırlanayım hem de Gaziantep mutfağının tadını çıkarayım” ifadelerini kullandı.

Karadağlı, “Gazel” oyununun provalarından büyük keyif aldığını belirterek, “Bir kısmını izledim ama tamamını sahnede izlemek için bırakmak istedim. Oyuncuların büyük çoğunluğu konservatuvar mezunu. Bu Gaziantep’e ciddi anlamda kültürel değer katıyor” dedi. Devlet Tiyatroları olarak yerel tiyatrolara destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.