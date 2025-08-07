Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin girişimleri ve yer tahsisiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Süleymaniye Mahallesi’nde 400-600 öğrenci kapasiteli KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nun inşaatı başladı. 284 milyon TL’lik yatırımın 2026 Ocak’ta tamamlanması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki artan öğrenci sayısı nedeniyle ihtiyaç haline gelen KYK erkek öğrenci yurdu için İnegöl Belediyesi’nin talepleri sonuç verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Süleymaniye Mahallesi’nde, itfaiye binası bölgesinde belediyenin tahsis ettiği alanda 400-600 öğrenci kapasiteli yurt inşaatına başladı.

Proje sahasını, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri yerinde inceledi.

“MANİSA’NIN EN MODERN YURDU OLACAK”

Belediye Başkanı Alper Taban, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, “Şehrimizde 500 kişilik bir kız yurdumuz vardı. Erkek öğrenci yurdu için en uygun alan olarak itfaiye binası arkasını belirledik. 5 katlı ve bodrum katı bulunan yurt, 103 oda, 4 engelli odası, konferans salonu, fitness salonu, mescit, kuaför ve sergi salonu gibi sosyal alanlarla donatılacak.

284 milyon TL’lik bu yatırım, İnegöl’ün eğitim altyapısını güçlendirecek. Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Milletvekilimiz Ayhan Salman’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Taban, inşaatın Ocak 2026’da tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Yurtların sadece eğitim döneminde değil, afet durumlarında ve kültürel etkinliklerde de kullanıldığını vurgulayan Başkan Taban, “Kahramanmaraş depreminde yurtların ve spor salonlarının faydalarını gördük. Bu yapılar, misafir ağırlama gibi farklı amaçlarla da hizmet veriyor” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA KATKI”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl’ün gelişen yapısına dikkat çekerek, “Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için uzun süredir çalışıyorduk. Bu yurt, kısa sürede tamamlanacak ve İnegöl’ün eğitim altyapısına güç katacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yerel yönetimlerimiz ve merkezi hükümetle İnegöl ve Bursa’nın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

Yurtların 12 ay boyunca aktif kullanılmasının yatırımların verimliliğini artırdığını ifade eden Milletvekili Salman, 284 milyon TL’lik bu dev projenin İnegöl’ün eğitim, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayarak kentin cazibesini artırmayı hedeflediğini kaydetti.