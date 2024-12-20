Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Üreten çiftçiler Kooperatifi aracılığıyla şehre kazandırdığı, İnegöl’ün tarımsal değerlerinin işlendiği Özündenkuru meyve kurutma tesisi, yerli malı haftası kapsamında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin tarımı güçlendirmek ve çiftçiyi tek çatı altında toplamak adına hayata geçirdiği Üreten Çiftçiler Kooperatifi tarafından Deydinler Mahallesinde oluşturulan Özündenkuru meyve kurutma tesisi, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan yerli malı haftasında adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Şehrin markası konumunda olan ve İnegöl’ün tarımsal değerinin işlenerek paketlenip yurdun dört bir yanına ulaştırıldığı Özündenkuru Meyve Kurutma Tesisi, yerli malı etkinliklerinin en doğru adresi olarak okullardan hafta boyunca ziyaretçiler ağırladı. Sadece İnegöl’ün bereketli topraklarında yetişen ürünlerin işlendiği tesisi; Altın Nesil Okulu, Hacer Salih Yıldız Kreşi ve Hacı Sevim Yıldız Anaokulu ziyaret ederek öğrencilere hem tesisi tanıttı hem yerli malının önemi ve değerine dikkat çekildi.

ÖĞRENCİLERDEN HEM TESİSE HEM LEZZETE TAM NOT

Özündenkuru meyve kurutma tesisini gezen öğrenciler meyve kurularının tadına da baktı. Özündenkuru’yu deneyimleyen öğrenciler hem tesise hem lezzete tam not verdi.

Hatırlanacağı gibi İnegöl’ün değeri Özündenkuru meyve kuruları, Gastro İnegöl Restoranı, Ekomar Marketler ve Armada Kuruyemişte satıldığı ifade edildi.