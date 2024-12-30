Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi alkollü lokanta ve alkol satışı yapılan işyerlerine yönelik sıkı bir denetim atağı başlattı. 65 işyeri denetlenirken, herhangi bir cezai işlen uygulanmadı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve genel düzen ve tertibin sağlanması adına yılbaşı öncesi sıkı bir denetim atağı başlattı. Alkollü restoran ve alkol satışı yapılan işyerlerine yönelik denetimlerde ekipler tarafından her alan tek tek incelenerek vatandaşların sağlığı ile ilgili konular için uyarılar yapılıp önlemler alındı. Alkollü lokanta denetimlerinde İlçe Tarım Müdürlüğünden uzmanlar da hazır bulundu. Toplamda 22 kişilik ekiple yapılan denetimlerde herhangi bir işletmeye cezai işlem uygulanmadı.

65 İŞYERİ DENETLENDİ

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programlı denetimler kapsamında, yılbaşının da yaklaşması sebebiyle ilçemizde faaliyet gösteren 13 alkollü lokanta ve 52 tekel bayiye yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Toplamda 65 işyeri ekiplerimizce denetlendi. Denetimler kapsamında işletmelerin işyeri açma ruhsatları, fiyat etiketleri, iş yeri genel temizliği, kasa-raf fiyat uyumu, son kullanma tarihi, işgal, genel tertip ve düzen gibi konulara dikkat edildi. Denetim sonucunda herhangi bir işletmeye idari yaptırım uygulanmadı.”