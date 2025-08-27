Bursa'da İnegöl Belediyesi’nde 3 ayrı müdürlükte göreve başlayan 31 personele oryantasyon eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi’nde göreve yeni başlayan personeller İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla oryantasyon eğitimine alındı.

Fen İşleri Müdürlüğünde 9, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde 1 ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde 21 olmak üzere toplam 31 personele düzenlenen eğitimde kurumun temel görev sorumlulukları anlatıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün gerçekleştirdiği eğitimde temel görev sorumlulukların yanı sıra kurumun; idari yapısı, prensip ve politikaları, amaç ve hedefleri gibi hususlarda da kısa bir oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. Bunun yanında iş güvenliğinin önemli olduğu hatırlatmaları yapıldı.