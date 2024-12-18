Bursa İnegöl Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımlarının ilk taksit ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bin öğrenciye 2500’er TL’lik ödeme gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, 2024-25 eğitim öğretim yılında 1000 üniversite öğrencisine 2500’er TL’lik iki taksit şeklinde toplam 5000’er TL eğitim yardımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuruların alınmasının ardından eğitim yardımlarının ilk taksitleri öğrencilerin hesaplarına bugün itibariyle yatırılmaya başlandı. Toplamda 2 milyon 500 bin TL’lik eğitim yardımları gün içerisinde tüm öğrencilere ulaştırılmış olacak.

GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla şehrimizde ihtiyaç sahibi her bireye umut elini uzatıyoruz. Sadece ihtiyaç sahipleri değil, öğrencilerimiz de bizler için çok kıymetli. İlk, orta ve lise düzeyinde öğrencilerimize kırtasiye çeki destekleri sağlarken, üniversite öğrencilerimize ise karınca kararınca harçlık desteği verebilmek adına her yıl eğitim yardımları gerçekleştiriyoruz. Tabi burada sadece İnegöl Belediyesi’nin katkısı yok. Hayırseverlerimizin de destekleriyle bu çalışmalar yapılıyor. Ben hayır yapanlara çok teşekkür ediyorum. Bu yıl 1000 öğrencimize eğitim yardımı vereceğimizi daha evvel duyurmuştuk. Bugün itibariyle öğrencilerimizin hesaplarına eğitim yardımlarının ilk taksitleri yatmaya başladı. Burada bin öğrencimize 2 taksit halinde toplam 5000’er TL eğitim yardımı yapmış olacağız. Kardeşlerimize bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Gençlerimizi, öğrencilerimizi ben çok iyi anladığımızı ifade edebilirim. Yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.