Akademisyen ve fikir adamı Prof. Dr. Sadettin Ökten, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Medeniyet Tasavvuru ve Kimlik” konulu söyleşi programı için Bursa'nın İnegöl ilçesine geldi. Programa ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Salonun tamamen dolduğu etkinlik, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanarak izleyicilere ulaştırıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, ülkemizin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Akademisyen, fikir adamı ve yazar unvanlarına sahip Prof. Dr. Sadettin Ökten’in konuşmacı olarak katıldığı “Medeniyet Tasavvuru ve Kimlik” konulu söyleşi programı düzenledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyecilik olarak çok şeyler yaptıklarını ancak şehirleşme adına eksikleri olduğunu belirterek, "Bizler İnegöl Belediyesi olarak iyi bir kurum olduğumuzu düşünüyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Eksik yönlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu da aslında bizleri çok dinamik tutuyor" dedi.

Başkan Taban sonrasında sahneye Prof. Dr. Sadettin Ökten çıktı.

Prof. Dr. Sadettin Ökten, düşünce dünyasını besleyen derin anlatımları ve hayatın içinden verdiği örneklerle yaklaşık 1 saat süren söyleşide dinleyicilere ufuk açıcı mesajlar sundu.

Kültür, medeniyet ve insan üzerine geliştirdiği fikirlerle dikkat çeken Prof. Dr. Sadettin Ökten, konuşmasında teoriyi pratiğe bağlayan örneklendirmeleriyle katılımcılara yeni perspektifler kazandırırken, kimlik ve medeniyet tasavvuru diye bir başlık koyduklarını, bu kimlik ve medeniyet meselesinin kendisinin uzun yıllardan beri zihninde, gönlünde olan bir problem olduğunu söyledi.

Medeniyet tasavvuru ve kimlik ekseninde şekillenen söyleşide, tarihsel bir perspektifle bireyin ve toplumun zihni inşasına dair çarpıcı analizler sunan Prof. Dr. Sadettin Ökten, konuşmasında medeniyet kavramını sadece fiziki unsurlar üzerinden değil, anlam dünyası ve değerler ekseninde ele aldı.

