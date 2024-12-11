Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinin daha sağlıklı bir içme suyu altyapısına kavuşması ve kayıp-kaçak oranının azaltılması için altyapı ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - İnegöl'de ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke hatlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla önemli yatırımlara imza atıyor. Altyapısı asbestli borulardan oluşan ve kayıp-kaçak oranı yüzde 55’in üzerinde olan İnegöl’de yoğun bir mesai harcayan BUSKİ ekipleri, altyapı çalışmalarının yanı sıra asfalt ve parke taşı döşeme işlemlerini de sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Nisan ayından itibaren toplam 104 bin 493 metre içme suyu hattı döşenirken, bunun 99 bin 326 metresi ilçe merkezinde, 4 bin 767 metresi ise kırsal mahallelerde tamamlandı. Ayrıca 16 bin 917 metre kanalizasyon hattı inşa edildi; hattın 4 bin 600 metresi ilçe merkezinde, 12 bin 317 metresi kırsal mahallelerde hayata geçirildi. İlçe merkezinde 4 bin 400 metre yağmur suyu hattı döşendi.

Asfaltlama çalışmaları kapsamında ise ilçe genelinde 15 bin 500 ton asfalt yama, 7 bin ton asfalt kaplama işleminin yanı sıra toplamda 11 bin 463 metrekare parke taşı döşendi.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları Mesut Boz ve Kamuran Üstün, beraberlerindeki daire başkanları ve şube müdürleriyle birlikte İnegöl’deki çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyen BUSKİ yönetimi, devam eden projelerle hem ilçe merkezinin hem de kırsal mahallelerin altyapı hizmetlerinin güçlendirileceğini ve yaşam kalitesinin artırılacağını vurguladı.