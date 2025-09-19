19 Eylül Gaziler Günü, ülke genelinde olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Yapılan törende, tüm gazi ve şehitlerimiz yad edildi.BURSA (İGFA) - 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı” verilerek tüm gazilere armağan edilen ve her yıl kutlanan Gaziler Günü, İnegöl’de de coşkuyla kutlandı. Sabah 10.30’da heykel önünde gerçekleştirilen çelenk töreniyle başlayan Gaziler Günü kutlamaları, gün boyu devam etti.

ÇELENK TÖRENİYLE BAŞLADI

Çelenk töreninde sırasıyla Kaymakamlık çelengi, Garnizon Komutanlığı çelengi, İnegöl Belediye Başkanlığı çelengi ve İnegöl Muharip Gaziler Derneği çelengi anıta bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen yaptı.

GAZİLER DERNEĞİ ZİYARET EDİLDİ

Törenin ardından İnegöl protokolü önce İnegöl Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti, ardından da bir muharip ve bir malul gazi evlerinde ziyaret edilerek Gaziler Günü kutlandı.

GAZİLER ONURUNA YEMEK VERİLDİ

Gaziler Günü kutlamaları öğleden sonra ise İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde (DOSTUM) gaziler onuruna verilen yemekle devam etti. Burada Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ile Belediye Başkanı Alper Taban, gazileri ve ailelerini misafir etti. Yemek sonrası kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, “Bugün Belediye Başkanımız bizlere çok büyük jest yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Alper Taban ise “Gaziler Günümüz kutlu olsun. Gazilerimizin her zaman yüzleri gülsün. Sizler bizlere nice kahramanlıklarınızla, elde ettiğiniz zaferlerle çok büyük gururlar yaşattınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Biz bugün böyle bir aile ortamında bir araya gelelim istedik. Sizleri burada misafir edelim istedik” diye konuştu.