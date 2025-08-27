Bursa’nın İnegöl ilçesinde, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çiçek satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim faaliyetleri kapsamında çiçek satışı yapan iş yerlerini mercek altına aldı. 22 işyeri denetimden geçirildi.

Halk sağlığını korumakla birlikte halkın huzur ve esenliği için farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerini ara vermeksizin sürdüren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası çiçekçileri mercek altına aldı. Düğün sezonu olması ve sektördeki yoğunluk göz önünde bulundurularak özellikle farklı fiyat uygulamaları ve yüksek fiyat şikayetleri sonrası çiçek satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim atağı başlatıldı. Bu kapsamda İnegöl’de 22 iş yeri kontrolden geçirildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet göstermekte olan çiçek satışı yapan işyerlerine yönelik denetim çalışmaları yapılmıştır. Denetimler kapsamında toplam 22 işyerinde incelemeler yapılmıştır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Fiyat Etiket ve Tarifeler, Satışa arz edilen ürünler, Yaya yolu işgali vs. konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında mevzuata aykırılığı tespit edilen işyerlerine idari yaptırım uygulanmış olup hafif kusurlu bulunan işyerleri uyarılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve esenliği için her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir.”