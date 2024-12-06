“Genç Bakış” programları kapsamında İnegöl Spor Lisesi öğrencileriyle buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, ortak aklın ve özellikle gençlerin fikirlerine verdikleri öneme dikkat çekerek; “Sizin fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Lütfen benim fikrimle ne olur demeyin. Sizin fikrinizle dünya değişir. Kendinize güvenin. Çünkü biz sizlere güveniyoruz” dedi.Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - İnegöl’ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına yeni dönemde lise düzeyindeki okullarda “Genç Bakış” ismiyle düzenlenen gençlik buluşmalarında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu organizasyonlarda gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Başkan Taban, aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alıyor.

Her hafta farklı bir okulda öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu hafta İnegöl Spor Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

NÖBETÇİ KİTAPHANELER ÖĞRENCİLERİN FİKİRLERİYLE OLUŞUYOR

İnegöl Belediye Başkan Alper Taban, programın amacı ve içeriği hakkında bilgiler vererek ortak akla önem verdiklerini ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yönetim anlayışı sergilediklerini vurguladı.

Dönem başında 154 madde yazdıklarını ve bunları biraz daha zenginleştirip 220 fikir ortaya çıktığını belirten Başkan Taban ,"Ancak bizim toplumun tüm kesimlerinden veri çekmemiz gerekiyor. Özellikle öğrencilerimizin şehre bakışı, beklentisi, bir genç arkadaşımın talep ve istekleri… Bunları bizim biliyor olmamız lazım. Önceki dönem gençlerimiz bir kütüphane istiyoruz dedi. Kütüphanemiz var dedik. Ama 17.00’da kapanıyor dediler. Bir proje geliştirdik ve bugün şehrimizde bu vesileyle 5 Nöbetçi Kitaphanemiz var. Bunlar sizin fikirlerinizle olgunlaşıyor. Şimdi mahallelerimize bu ortamları taşımak istiyoruz. Devasa yapılardan ziyade daha butik ama herkesin evinden çıkıp bir araca binmeden kolayca ulaştığı yerler olsun. Plana aldığımız 4-5 noktamız var şu anda” diye konuştu.

Gelişmiş toplumların tamamında bir otokontrol sistemi olduğunu da ifade ederek; “Şehrin bir sorununu gören vatandaş, ilgili kurumu arayarak bildirimde bulunuyor. Şehirdeki herkes, gören göz olmuş. Bizler de vatandaşlarımızdan bizlere bildirimde bulunmasını, bizleri aramasını, sokaktaki gören gözümüz olmasını istiyoruz. Fikir söylesin, şikayet bildirsin, taleplerini iletsin… Sizin fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Lütfen benim fikrimle ne olur demeyin. Sizin fikrinizle dünya değişir. Kendinize güvenin. Çünkü biz sizlere güveniyoruz” diye konuştu.

Başkan Taban’ın konuşmasının ardından öğrencilere söz verildi. Şehre yönelik talep ve beklentilerini anlatan öğrenciler yaşadıkları sorunları da dile getirdi.