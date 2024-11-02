Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği 'Aile Okulu' kapsamında “Kuran Işığında Çocuk Terbiyesi ve Eğitimi” konulu seminerde İnegöllülerle buluşan MEDAV Başkanı Tayyip Elçi, çocuk dünyaya geldiği an itibariyle eğitimin başladığını belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde her yıl onlarca genç çiftin katılarak sağlam temelli evliliklere adım attığı organizasyon kapsamında bu yıl 8 hafta boyunca farklı konu ve konuklarla; toplumun temelini oluşturan ailenin önemi, mutlu ve huzurlu aile olabilmenin yöntemleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi çeşitli eğitim ve seminerleri gerçekleştiriliyor.

Aile Okulu'nun 3’üncü haftasında, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, Cuma akşamı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda “Kuran Işığında Çocuk Terbiyesi ve Eğitimi” konulu seminerde İnegöllülerle buluştu.

Seminerde anlatımlarda bulunan Tayyip Elçi, “Rabbimiz hiçbir varlığı boş ve yararsız yaratmamıştır. Her canlıya mutlaka bir görev vermiştir, bir sebeple yaratmıştır. İnsanı da dünyayı hazırlayıp kralları ağırlar gibi göndermiştir. Peki bizim dünyaya neden geldik diye sorgulamamız gerekmiyor mu? Bu sorgulamayı da Rabbimiz Kur'an'ı Kerim'de hatırlatıyor. İnsan dünyada başıboş bırakılacağını mı zannediyor gibi ayetler bizi bu muhasebeye sevk eder. Ben nereden geldim, bu dünyaya neden geldim, buradan sonra nereye gideceğim gibi sorgulamaya teşvik ediyor Rabbimiz” diye konuştu.

İnsanoğlunun vazifelerinden birinin yeryüzünü imar etmek olduğuna değinen Elçi, “Bunun için de iki konuya dikkat etmeliyiz. Birincisi nefsimizin ıslahı, ikincisi neslimizin ıslahıdır. Erdemli, barış içerisinde birbirleriyle anlaşabilen toplum, nefsini ıslah etmiş toplumlardan oluşur. Bugün asıl üzerinde durmak istediğimiz, neslimizin ıslahı konusudur. Öncelikle ebeveynler ıslah olmalı ki evlatlarını da ıslah edebilsinler. Neslimizi ıslah edersek, o zaman yeryüzünü imar etmiş, ıslah etmiş oluruz. Eğer neslimizi ihmal edersek, ihmal ettiğimiz nesiller imar ettiğimiz şehirleri tahrip eder. Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Kendilerini de ıslah etmekten sorumlu olduğumuz neslimizin yaşantısından da sorumlu olacağız. Bir aile reisi ailesinin çobanıdır, bir devlet başkanı ülkesinin çobanıdır. Ve her çoban sürüsünden sorumludur. Yaşamımızı, nesillerimizi Kur'an'a göre şekillendirmeliyiz. Peygamber efendimizin hayatı da kuranın yaşama çevrilmiş halidir. Onun hayatını takip ederek de doğru yolu bulabiliriz” diye konuştu.

Tayyip Elçi, çocuk eğitimi konusunda da önemli bilgiler paylaşarak, “Eğitim, çocuk dünyaya geldiği an başlar. Çocuğun ahlakını, karakterini, şahsiyetini oluşturacak eğitim doğumla başlar. Öğretim ilerleyen yaşlardır. Eğitim şahsiyet inşa etmektir. Çocuk dünyaya geldiğinde kulağına söylenecek ilk söz, Allahuekber olmalıdır. Çocuğun tevhit üzere yetişmesi için sağ kulağına ezanı, sol kulağına kameti getirmek lazım. Çocuk 6 yaşına geldiğinde hayatı boyunca taşıyacağı karakterin, şahsiyetin, ahlakın yüzde 80'ini alır. 6 yaşından sonra 16 sene okula gitse, yüzde 20 gelişebilir. O yüzden eğitim evde başlar. Çiçek yetiştirmek bile kolay değilken, çocuk yetiştirmek hiç kolay değildir. Anne baba olmak kolay değil. Şuurlu anne babalar evlatlarını doğru şekilde yetiştirebilir. Bizde olmayanı, evlatlarımıza kazandıramayız. Önce kendimiz dosdoğru olmalıyız” ifadelerinde bulundu.