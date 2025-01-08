Bursa İnegöl Belediyesi Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında geçtiğimiz yıl merkezde açılan Sıfır Atık Noktasına ilave olarak Yeniceköy ve Alanyurt bölgelerinde de 2 yeni Sıfır Atık Noktası oluşturdu. Ayrıca enerji tasarrufuna dikkat çekmek adına elektronik atık toplama kampanyası başlatıldı.BURSA (İGFA) - Belirli gün ve haftalar kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenleyen İnegöl Belediyesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Tasarrufu Haftasını da boş geçmedi. Bu kapsamda şehirde geçtiğimiz yıl açılan Sıfır Atık Noktasına ilave olarak 2 yeni Sıfır Atık Noktası daha oluşturuldu. Ayrıca geri dönüşüm ve sıfır atık konusuna dikkat çekmek adına ödüllü elektronik atık toplama kampanyası başlatıldığı açıklandı.

BAŞKAN TABAN SIFIR ATIK NOKTASINI ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yeni açılan Alanyurt Salı Pazarı bölgesindeki Sıfır Atık Noktasında bir açıklama yaptı. Beraberindeki Başkan Yardımcısı Melih Ateş ve İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yöneticileriyle birlikte enerji tasarrufu haftasına dikkat çeken Başkan Taban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Enerji Tasarrufu Haftası içerisindeyiz. Biz de bu vesileyle bugün yeni Sıfır Atık Noktalarımızın duyurusunu yapmak için bir aradayız. Aslında bu konuyla bağlantılı 3 ayrı konuya ilişkin bilgi vereceğiz. Birincisi Enerji Tasarrufu Haftası. Diğeri bu hafta özelinde düzenlediğimiz Atık Toplama Yarışması ve son olarak şehrimize kazandırdığımız ilave 2 yeni Sıfır Atık Noktasının duyurusu.”

KULLANDIĞIMIZ BU KAYNAKLAR, TÜKENEBİLİR KAYNAKLAR

“Yaşadığımız dünyanın ve bu çevrenin bizlere sağladığı kaynaklar da tükenebilir kaynaklar. Bunların korunması noktasında enerji tasarrufunu önemsiyoruz. Bu kaynaklar tahrip edildiğinde, geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu nedenle kaynakları sınırlı olan enerjinin israf edilmeden, gerektiği kadar, verimli kullanılması ve bu tutumluluk bilincinin toplumda yaygınlaşması adına “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlanıyor. Bizler de bu sürede katkı sağlıyoruz.”

ELEKTRONİK ATIK TOPLAMA YARIŞMASI BAŞLATILDI

“Enerji Tasarrufu Haftası vesilesiyle elektrikli elektronik atık toplama yarışması düzenliyoruz. Geçmiş yıllarda da yine atık kağıt, atık yağ, pil, elektrikli ve elektronik eşya gibi farklı atık türlerinde benzer bir yarışma yapmıştık. Bugün de yine ilçemizde Elektrikli Elektronik Atık Toplama Yarışmasını başlatıyoruz. Yarışma başvuru tarihleri 7-15 Ocak. Bugün itibariyle başlatıyoruz. Vatandaşlarımız elektrikli ve elektronik atıklarını Sıfır Atık Noktalarına getirerek katılım sağlayabilecek. Yapılan derecelendirme neticesinde teşvik etmek adına da 1’inciye, 2’nciye ve 3’üncüye çeşitli hediyeler verilecek.”

İNEGÖL’DE ATIKLAR PARAYA DÖNÜŞÜYOR

“Sıfır Atık Noktaları farklı yol ve yöntemlerle sıfır atık uygulamasını tüm şehre yaymayı, ulaşılabilir ve etkili yöntemlerle vatandaşı teşvik etmeyi amaçlar. Sıfır Atık Noktalarında getirilen her atık için atık türüne göre belirlenen miktar üzerinden vatandaşlarımıza ücret ödenir. Bu uygulama, Bakanlıklar nezdinde çalışmaları yapılan depozitolu sıfır atık sisteminin şehrimizdeki benzer bir uygulamasıdır. Getirilen her atık kazanca dönüşmüş oluyor. Bu ücreti nakit olarak veremiyoruz tabi ki. Bu sisteme dahil olan vatandaşlarımıza bir kart oluşturup ücretleri bu kartlara yükleniyor. Ancak bu kart pek çok noktada kullanılabilir. Şehrimizde ise şu anda 76 işletmede geçerli. Bu işletmeler arasında; marketler, fırınlar, fastfood işletmeleri, alışveriş merkezleri, pideciler, kafeteryalar, lokantalar, şarküteriler, pastaneler ve konfeksiyonlar olmak üzere çeşitli iş kolları var.”

2 YENİ SIFIR ATIK NOKTASI HİZMETE BAŞLADI

“2024 yılı Haziran ayında Çevre Haftası kapsamında şehrimizdeki ilk Sıfır Atık Noktasını Fatih Cami karşısındaki alanda hizmete açmıştık. Bugün ise buraya ilave olarak; şu an bulunduğumuz Alanyurt Salı Pazarı bölgesi ve Yeniceköy Mahallemizde bulunan Belediye Ek Hizmet Binası Önünde Sıfır Atık Noktalarımızı açtık. Atık Noktalarımız belirli gün ve saatlerde açık olacak. Bununla ilgili de kısaca bilgi vereyim; Fatih Cami Önü; Pazartesi, Perşembe, Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası Önü; Çarşamba ve Cuma, Alanyurt Salı Pazarı Önü; Salı, Cumartesi günleri açık olacak. Tüm noktaların çalışma saatleri kendi günlerinde; 09.00-16.00 olarak belirlendi.”

VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

“Vatandaşlarımızdan da bu noktada destek bekliyoruz. İnegöl Belediyesi olarak çevre, temizlik ve geri dönüşüm konularında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da istiyoruz. Yaptığımız uygulamalara katılım, alınan kararlara riayet ve özellikle geri dönüşümlerin kaynağında ayrıştırılması çok önemli. Doğanın ve çevrenin tahribatının telafisi yok. Elimizdeki bu değerlere sahip çıkmalıyız.”

2024’TE İNEGÖL’DE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARDAN CİDDİ TASARRUF SAĞLANDI

“Kısaca 2024 verilerinden bahsetmek istiyorum. 2024 yılı toplanan atık miktarları 5.980 ton ambalaj atığı toplandı. Toplanan atıklardan 15.864.473 Kwh elektrik tasarrufu sağlandı. Teknik arkadaşlarımızın tespitlerine göre bu rakam Kütahya Tavşanlı’da bulunan termik santralinin tam kapasite çalışması durumunda 11 gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla bunun ülkemizin her noktasında olduğunu düşündüğümüzde çok ciddi anlamda bir tasarruf ortaya çıkıyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”