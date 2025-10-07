Bursa'da İnegöl Beledisi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla yapılan denetimler faaliyetleri tekel bayilere yönelik denetimler gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde farklı sektörlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, son olarak tekel bayi işyerlerini mercek altına aldı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri 40 tekel bayide gerekli kontrolleri yaptı.

8 İŞYERİNE İDARİ YAPTIRIM

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 40 işyerinde ekiplerce gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilirken, "Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyeri açılış-kapanış saatleri, fiyat etiketleri, işyeri genel temizlik ve düzeni ile yaya yolu işgali hakkında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren 8 işyerine idari yaptırım uygulanmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak farklı iş kollarına yönelik denetimlerimiz devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.