Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 199’uncu yılı ve Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - 1-7 Eylül tarihleri arası Zabıta Haftası olarak etkinlikleri kapsamında Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Zabıta Müdürlüğü personeliyle buluştu.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü Şener Dursun ve beraberindeki personel, Başkan Taban’ı makamında ziyaret etti. Zabıta Haftası ve faaliyetlere ilişkin istişarelerin yapıldığı ziyarette, Başkan Taban Müdür Şener Dursun nezdinde personelin haftasını kutladı.

Ayrıca Zabıta Müdürlüğü personeliyle Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Başkan Taban, personellerle gündeme dair sohbet etti. Başkan Taban, görev yaptığı süre zarfında ciddi anlamda işin zorluğunu ve zahmetini yaşayarak görenlerden olduğunu belirterek, "Bir yanımız vatandaş bir yanımız devlet. Bizler işimizi en doğru şekilde yapmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen bir kurumuz. Örnek olmaya çalışan bir kurumuz. Dolayısıyla bu anlamda yüklenmiş olduğumuz misyonla beraber bir beklenti de oluşturuyoruz. Bizler hem vatandaş hem esnaf tarafında herkesin hakkını koruyarak çalışmalar yapmış oluyoruz” diye konuştu.